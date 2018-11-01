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Jandarmadan helikopterle uyuşturucu denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 11:04 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının, terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından uyuşturucuya karşı yürüttüğü mücadele kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle denetimlere havadan destek sağlanıyor - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin helikopter destekli uyuşturucu operasyonlarında bu yıl 5 ton esrarın piyasaya sürülmesi engellendi - Yüzbaşı İsmail Arslan: - "Terör örgütlerinin en önemli finans kaynağı olan uyuşturucuyla mücadelemiz sadece karadan değil havadan helikopter desteğiyle de devam etmektedir"

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - İçişleri Bakanlığının terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından uyuşturucuya karşı başlattığı mücadele kapsamında Kayseri İl Jandarma Komutanlığının helikopterle yaptığı operasyonlarda yılbaşından bu yana 5 ton esrarın piyasaya sürülmesinin önüne geçildi.

İçişleri Bakanlığının 100 günlük eylem planı çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Jandarma Havacılık Komutanlığına ait bir helikopterle Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirli aralıklarla uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde havadan denetim yapıyor.

Denetimlerde helikopterdeki personel, kırsal alanlara ekilmiş uyuşturucu ham maddelerinin tespitini yaparken, karada bulunan ekipler de şüphelilerin kaçma ihtimaline karşı tedbir alıyor.

Ekiplerin helikopterle havadan destek sağladığı uyuşturucu operasyonlarında, bu yıl 5 ton esrarın piyasaya sürülmesi engellendi.

Anadolu Ajansı ekibi, jandarma personelinin helikopterle havadan yürüttüğü denetimlere katılarak uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını görüntüledi.

- Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla devam ediyor

İl Jandarma Komutanlığında görevli Yüzbaşı İsmail Arslan, her alanda uyuşturucuyla mücadelelerinin aralıksız devam ettiğini söyledi.

Sadece karadan değil, havadan helikopter desteğiyle denetimlerin artarak sürdüğünü vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Uyuşturucuyla ve özellikle kenevir ekimiyle karadan ve havadan helikopter faaliyetiyle mücadelemiz devam etmektedir. Bu çalışmalar sonucunda 32 farklı olayda 35 kişiye işlem yapılmış, 5 ton esrarın piyasaya sürülmesinin önüne geçilmiş, 52 bin 971 kök Hint keneviri ele geçirilmiştir. Bu doğrultuda uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlarla kullananlara yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir. Terör örgütlerinin en önemli finans kaynağı olan uyuşturucuyla mücadelemiz sadece karadan değil, havadan helikopter desteğiyle de devam etmektedir. Bu çalışmaların nihai amacı vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayabilmelerinin temin ve tesisidir."

- "Sonuna kadar gidilmeli"

Jandarmanın havadan helikopterle yaptığı uygulamalardan memnuniyetini dile getiren vatandaşlardan Mehmet Ali Al da helikopter destekli denetimlerin çok güzel bir uygulama olduğunu dile getirerek, "Jandarma ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun bu konudaki hassasiyetlerinin farkındayız. Sonuna kadar gidilmelidir. Bu manada hesap sorulmalı ve güvenlik en sonuna kadar artırılmalıdır." diye konuştu.

Çocuk doktoru Aslı Alpay ise "Güzel bir uygulama. Bu çalışmaları helikopter ve drone ile jandarmanın yapıyor olması, bizlerin güvenli olmasını sağlıyor. Jandarma ekiplerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Öte yandan uyuşturucuyla mücadelenin yanı sıra jandarma ekipleri, havadan trafik denetimleri de gerçekleştiriliyor.

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