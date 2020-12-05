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Jandarmadan helikopterli korona virüs denetimi

05.12.2020 13:10 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamanın ilk gününde İl Jandarma Komutanlığınca helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.Yeni tip Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan hafta sonu kısıtlaması bugün başladı.

Kısıtlamanın ilk gününde İl Jandarma Komutanlığınca helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.
Yeni tip Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan hafta sonu kısıtlaması bugün başladı. Kısıtlamanın ilk gününde İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce sorumluluk alanlarında denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 368 Asayiş Timi, 88 Jandarma Trafik Timi, 2 Motorlu Jandarma Asayiş Timi, 6 Jandarma Motorlu Trafik Timi, 9 İstihbarat Timi, 2 KOM Timi, 11 JASAT, 6 OYİT, 2 Köpek Timi, 6 TEM Timi, 4 Jandarma Komando Timi, 2 Jandarma Havalimanı Kordinasyon Timi ve 81 Jandarma Otoyol Trafik Timi olmak üzere toplam 586 Tim ve 1797 TİM görev aldı. 55 jandarma personeli ise İl Salgın Denetim merkezinde hazır bulundu.
Jandarmanın sorumluluk alanlarında gerçekleştirilen denetimlere bir jandarma helikopteri de havadan destek verdi.

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