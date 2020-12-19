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Jandarmadan helikopterli korona virüs denetimi

19.12.2020 13:36 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamanın üçüncü haftasında Jandarma ekiplerince sorumluluk alanlarında denetim yapıldı.

Kısıtlamanın üçüncü haftasında Jandarma ekiplerince sorumluluk alanlarında denetim yapıldı. Denetimlerde toplam bin 938 personel görev aldı.
Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen kısıtlama uygulamasının üçüncü haftasında İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce sorumluluk alanlarında denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 411 Asayiş Timi, 91 Jandarma Trafik Timi, 4 Motorlu Jandarma Asayiş Timi, 2 Jandarma Motorlu Trafik Timi, 9 İstihbarat Timi, 2 KOM Timi, 9 JASAT, 6 OYİT, 6 TEM Timi, 4 Jandarma Komando Timi, 2 Jandarma Havalimanı Kordinasyon Timi ve 90 Jandarma Otoyol Trafik Timi olmak üzere toplam 636 Tim ve bin 883 personel görev aldı. 55 jandarma personeli ise İl Salgın Denetim merkezinde hazır bulundu.
Jandarmanın sorumluluk alanlarında gerçekleştirilen denetimlere bir jandarma helikopteri de havadan destek verdi.

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