HABER

Jandarmadan helikopterli trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 12:36 | Son Güncelleme

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA-İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücüleri ve kaçak döküm yapan hafriyat kamyonlarını havadan denetledi.

Jandarmadan helikopterli trafik denetimi

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA-İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücüleri ve kaçak döküm yapan hafriyat kamyonlarını havadan denetledi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde bulunan karayolları üzerinde zorunlu haller dışında park etmek, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak, hatalı sollama yapmak gibi kural ihlallerinin önlenmesi ve kaçak döküm yapan hafriyat kamyonlarının belirlenmesi amacıyla Şile yolunda trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetime Jandarmaya ait S-70 Sikorsky helikopteri de destek verdi. Trafikte kural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edilerek karayolunda denetim yapan ekiplere bildirildi.

HAFRİYAT KAMYONLARI DA DENETLENDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan ortak projeyle İstanbul'da bulunan hafriyat kamyonları özel bir yazılımla denetleniyor. Tablete yüklenen yazılım sayesinde hafriyat kamyonlarına ait bilgiler, güzergah bilgileri daha önce takip ettiği güzergahların geriye dönük iz kayıtları görülerek yasaklanan bölgelere yapılan döküm yapan hafriyat kamyonları anında belirleniyor.
Trafik kontrol ve denetimlerinin aralıksız olarak sürdürüleceği kaydedildi.
(FOTOĞRAF)

Jandarmadan helikopterli trafik denetimiJandarmadan helikopterli trafik denetimiJandarmadan helikopterli trafik denetimiJandarmadan helikopterli trafik denetimi

Bir simbiyotik ilişki! 161 ülke katılıyor Bir simbiyotik ilişki! 161 ülke katılıyor
1919 kişi aynı anda kitap okudu1919 kişi aynı anda kitap okudu
TCG Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 asker için anma töreniTCG Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 asker için anma töreni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

Tarihi saat kulesi, 113 yıldır ayakta

Tarihi saat kulesi, 113 yıldır ayakta

Ölümün kıyısından son anda aldılar

Ölümün kıyısından son anda aldılar

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Gece 03.00’te ilk büyük adım atılacak!

Gece 03.00’te ilk büyük adım atılacak!

Irak'ta kayıp şehir bulundu! Tam 4 bin yaşında

Kayıp şehir bulundu! Tam 4 bin yaşında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.