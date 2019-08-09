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Jandarmadan helikopterli trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 22:45 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmeleri ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla helikopterle trafik denetimi devam edecek

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmeleri ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla helikopterle trafik denetimlerine devam edilecek.

AA ekibi, Etimesgut'taki Jandarma Havacılık Başkanlığından kalkan jandarma helikopteri ile jandarma birimlerinin havadan trafik denetimine katıldı.

Denetime, TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Albay Özgür Ecevit Taşçı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü personeli de katıldı.

Denetimlerin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Tuğgeneral Uslu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda yıl içerisinde yapılan trafik kontrollerinin Kurban Bayramı öncesi arttığını belirtti.

Uslu, vatandaşların güvenli yolculuk yapmaları için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Vatandaşların bayramını da kutlayan Uslu, araçlarıyla tatile çıkanlara trafik kurallarına uymaları ve uykusuz yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

- Havadan denetimler devam edecek

Kurban Bayramı öncesi kara yollarında alınacak tedbirleri içeren, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı "Bakanlık Talimatı" illere gönderilmişti.

Talimata göre, Emniyet ve Jandarma Kurban Bayramı'nda kazaların önüne geçilebilmek için havadan denetimlere ağırlık verecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Aydın, Bursa ve Muğla ile komşu illerin dahil olduğu 19 ilde 88 saat helikopterle denetim yapılacak. Trafik, 78 ilde ise 1377 saat drone ile havadan denetlenecek.

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