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Jandarmadan helikopterli trafik denetimi

22.01.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik ihlallerinin önlenmesi ve denetim maksatlı helikopter eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 25 sürücüye 19 bin 527 TL para cezası uygulandı.İzmir’in Menemen, Foça ve Aliağa ilçelerinde jandarmanın sorumluluk bölgesindeki karayollarında, trafiğin yoğun olduğu saatlerde helikopterler destekli trafik denetimi yapıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik ihlallerinin önlenmesi ve denetim maksatlı helikopter eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam 25 sürücüye 19 bin 527 TL para cezası uygulandı.
İzmir’in Menemen, Foça ve Aliağa ilçelerinde jandarmanın sorumluluk bölgesindeki karayollarında, trafiğin yoğun olduğu saatlerde helikopterler destekli trafik denetimi yapıldı. Bu kapsamında, “sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme", "ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı", "tehlikeli şerit değiştirme/makas atma", "hatalı sollama", "yakın takip", "karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme" gibi trafik ihlallerinin önlenmesi amacıyla Aydın Jandarma Filo Komutanlığından kalkan helikopterler 24 saat esasına göre trafik denetimi gerçekleştirdi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa aykırı hareket ettiği tespit edilen toplam 25 sürücüye 19 bin 527 TL para cezası uygulandı. Trafik kazalarına bağlı olarak meydana gelen ölümlü ve yaralamalı kazaları azaltmak amacıyla, helikopterli trafik denetimlerinin süreceği bildirildi.

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