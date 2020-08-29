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Jandarmadan Hint keneviri hasatı yapmaya hazırlanan 2 kişiye suçüstü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 15:15 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma yasa dışı ekilen Hint keneviri hasat etmeye gelen 2 şahsı suçüstü yakaladı.

Jandarmadan Hint keneviri hasatı yapmaya hazırlanan 2 kişiye suçüstü

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma yasa dışı ekilen Hint keneviri hasat etmeye gelen 2 şahsı suçüstü yakaladı. Şüphelilerin ev ve arazisinde yapılan aramada tarafından yapılan 655 kök Hint keneviri ve 6 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya’nın Güzelbağ Mahallesi Güydere mevkisindeki ormanlık alanda yasa dışı kenevir üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. İhbarla bölgede günlerce keşif ve gözetleme yapan jandarma bitkileri hasat etmeye gelen B.A ve H.A’yı suçüstü yakaladı. İki şüphelinin arazisi ve evinde yapılan aramada 6 kilo 600 gram esrar,655 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 10 tüfek fişeği, 315 euro ve 240 dolar ele geçirildi. 2 şüphelinin jandarmadaki ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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