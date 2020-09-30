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Jandarmadan hırsızlık şüphelilerine drone destekli operasyon: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 15:05 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde sabah saatlerinde düzenlenen drone destekli operasyonda 4 hırsızlık şüphelisi şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, meydana hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen S.O., R.O., S.O.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde sabah saatlerinde düzenlenen drone destekli operasyonda 4 hırsızlık şüphelisi şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, meydana hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen S.O., R.O., S.O. ve A.O. isimli 4 şüphelinin yakalanması için şahısların yaşadıkları Kandıra İlçesi Akdurak Mahallesi Akçakayran mevki’indeki evlerine operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda ekipler tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. 70 jandarma personelinin katıldığı operasyonda drone’la da güvenlik önlemi alındı.
Gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli evlerinde ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 9 adet fişek, 1 adet 37 ekran televizyon, 1 adet tablet, 1 adet cep telefonu,1 adet bilezik, 420 euro para, 1 adet av tüfeği, 126 adet tabanca fişeği, 1 adet altın yüzük, 1 adet marka kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma komutanlığına götürüldükleri öğrenildi.

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