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Jandarmadan hırsızlıklara gece yarısı baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 10:13 | Son Güncelleme

İstanbul DHA -  İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'nca, İstanbul ve Tekirdağ'da çok sayıda hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilere gece yarısı baskın yapıldı.

İstanbul DHA - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'nca, İstanbul ve Tekirdağ'da çok sayıda hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilere gece yarısı baskın yapıldı. Baskında, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri ve Tekirdağ'da toplam 27 hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheliler yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri ve Tekirdağ'da meydana gelen hırsızlıklarla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerası ve plaka takip sistemi kayıtlarını tek tek inceleyen jandarma ekipleri şüpheli bir aracın hırsızlık yapılan bölgelerde birçok kez görüldüğünü tespit etti. Şüpheli aracı teknik ve fiziki olarak takibe alan ekipler, şüphelilerin adreslerini belirledi.

GECE YARISI OPERASYONU

Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, Avcılar ve Esenyurt'taki 7 ayrı adrese gece yarısı eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyona jandarma komando timleri de destek verdi. Baskında 4 kişi yakalandı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Özellikle tekstil ve baskı firmalarını hedef alarak tonlarca kumaş ve giyim malzemesi çalıp piyasada satan şüphelilerin, Tekirdağ'da 11, Beylikdüzü'nde 3, Esenyurt 'ta 8, Büyükçekmece'de 2 ve Silivri'de 3 olmak üzere toplam 27 hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Jandarmada sorgusu tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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