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Jandarmadan ’Huzur ve Güven’ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 05:33 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde bayram öncesi ’Huzur ve Güven’ operasyonu düzenledi.

Jandarmadan ’Huzur ve Güven’ operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde bayram öncesi ’Huzur ve Güven’ operasyonu düzenledi. Operasyonlar sırasında 10 bin 582 kişiye GBT sorgulaması yapılırken 80 aranan kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre,
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Bayram öncesi kamu kurum ve kuruluşlarının civarında, stratejik öneme ait tesislerin çevresinde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı yapılan iskeleler, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçelerde 3 aşamalı olarak icra edilen "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında; 467 umuma açık yerde yapılan uygulama neticesinde 10 bin 582 kişi ve 3 bin 103 araç sorgulanırken, 192 okul servis aracı kontrol edildi. Jandarmanın uygulaması esnasında arama kaydı bulunan 3 araç yakalanmış, 35 araç trafikten men edilmiş ve toplam 52 bin 639 TL idari para cezası uygulandı.
Uygulama esnasında 1’i kayıp şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 80 şahıs yakalanırken, 2 iş yeri hakkında ceza-i işlem yapılmak üzere tutanak tanzim edilerek 860 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca üst ve araba aramalarında 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 34 adet fişek ele geçirildi.

Jandarmadan ’Huzur ve Güven’ operasyonu

Jandarmadan ’Huzur ve Güven’ operasyonu

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