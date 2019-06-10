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Jandarmadan ’huzur ve güven’ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 19:25 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma il genelinde ’huzur ve güven’ operasyonu yaptı.

Jandarmadan ’huzur ve güven’ operasyonu

Balıkesir’de jandarma il genelinde ’huzur ve güven’ operasyonu yaptı. Operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 67 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca ramazan bayramı dolayısıyla icra edilen devriye görevleri esnasında 2’si kayıp, 2’si yabancı uyruklu şahıs ve 3’ü açık cezaevi firarisi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 67 kişi ve haklarında arama ve yakalama kaydı bulunan 4 araç yakalandı. Jandarmanın operasyonları sırasında 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 355 adet fişek, 21 gram esrar ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yakalanan, aranan ve suça karışan kişiler adli makamlara sevk edilirken, arama ve yakalama kaydı bulunan araçlar ise ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilerek yed-i emin oto parklarına teslim edildiği öğrenildi.

Jandarmadan ’huzur ve güven’ operasyonu

Jandarmadan ’huzur ve güven’ operasyonu

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