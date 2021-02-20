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Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

20.02.2021 14:45 | Son Güncelleme:
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün başlattığı ve iki aşamalı olarak 145 noktada yaptığı uygulamada 8 bin 624 şahıs sorgulandı, 627 işyeri ve 27 dernek ile kooperatif denetlendi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün başlattığı ve iki aşamalı olarak 145 noktada yaptığı uygulamada 8 bin 624 şahıs sorgulandı, 627 işyeri ve 27 dernek ile kooperatif denetlendi. Yapılan sorgulamalarda ise aranan 29 şahıs yakalandı.
Jandarma ekiplerinin 738 personel ile İzmir’in 145 farklı noktasında gerçekleştirdiği uygulamanın ilk aşamasında, 8 bin 624 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 29 şahıs yakalandı ve haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Uygulamanın ikinci kısmında ise 675 işyeri ve 27 dernek ile kooperatif denetlenirken, bir işyerinde 4 adet oyun makinesi yakalandı. Söz konusu işyeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Gerçekleştirilen uygulamalar esnasında, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 gram bonzai, 1 gram metamfetamin ve 10 gram da esrar ele geçirildi. Covid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen 2 şahsa ise toplamda bin 800 TL idari para cezası uygulandı.

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