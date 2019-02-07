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Jandarmadan iki ayrı narkotik operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 18:08 | Son Güncelleme

Manisa’nın Demirci ilçesinde jandarmanın yaptığı 2 ayrı operasyonda 25 kök Hint keneviri ile 82 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Manisa’nın Demirci ilçesinde jandarmanın yaptığı 2 ayrı operasyonda 25 kök Hint keneviri ile 82 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Boyacık Mahallesi’nde Hint keneviri ektiği ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 67 yaşındaki A.Ç.’yi gözaltına aldı. Şüpheli jandarmada yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda A.Ç. hakkında Hint keneviri yetiştirmeyle ilgili olarak takipsizlik verilirken, tarihi eser kaçakçılığı iddiasından da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmedildi.

Çandır Mahallesi’nde operasyon
Demirci ilçesine bağlı Çandır Mahallesi’nde de uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle 26 yaşındaki H.K. gözaltına alındı. Teknik takip sonrasında iki ayrı zamanda 1 kişiye para karşılığında uyuşturucu madde sattığı ortaya çıkan zanlı, suçunu itiraf ederken, uyuşturucuyu satın alan M.K. isimli şahıs da olayı doğruladı. Adliyeye sevk edilen H.K. burada yapılan yargılama sonrasında mahkemece tutuklanarak Salihli Cezaevi’ne gönderildi.

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