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Jandarmadan ikramlı denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 17:20 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'nın emniyet kemeri kullanımını artırmak amacıyla düzenlediği 'Kemerin Ses Getirsin' uygulaması kapsamında denetim yapan Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, küçüklere dondurma ve çikolata, büyüklere ise soğuk ve sıcak içecek ikramında bulundu.  Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri, İçişleri Bakanlığı tarafından bayramda trafik güvenliğinin artırılması amacıyla başlatılan 'Kemerin Ses Getirsin' kampanyası kapsamında bilgilendirme ve denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın emniyet kemeri kullanımını artırmak amacıyla düzenlediği 'Kemerin Ses Getirsin' uygulaması kapsamında denetim yapan Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, küçüklere dondurma ve çikolata, büyüklere ise soğuk ve sıcak içecek ikramında bulundu.
Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri, İçişleri Bakanlığı tarafından bayramda trafik güvenliğinin artırılması amacıyla başlatılan 'Kemerin Ses Getirsin' kampanyası kapsamında bilgilendirme ve denetim gerçekleştirdi. Kentin giriş ve çıkışlarında 11 noktada yapılan denetimlerde, özellikle çocuklara emniyet kemerinin önemi anlatıldı, broşür ve boyama kitabı hediye edildi. Can kayıpları yaşanmaması ve farkındalık oluşturulması amacıyla 'Kemerin Ses Getirsin' kampanyasına destek verilmesi istendi. Jandarma trafik timleri, araç sürücüleri ve yolcuların bayramlarını kutlayarak dondurma ve bayram şekeri ile çeşitli içecekler ikram etti.
Jandarma trafik timleri ayrıca, bu kampanya kapsamındaki görsellerin twitter üzerinden #kemerinsesgetirsin hashtag'iyle @TrafikEGM hesabına gönderilmesi halinde çocukların scooter, kask ve koruma ekipmanı kazanacaklarını ifade etti.

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