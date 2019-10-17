Jandarmadan ilköğretim öğrencilerine trafik eğitimi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince ilköğretim öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Özel Çanakkale Koleji ilkokulu 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda eğitim gören toplamda 208 öğrenciye, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik personellerince trafik ile ilgili sunum yapılarak eğitim verildi. Öğrencilere trafik konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ele alınan başlıklarda "Trafikte Güvenlik" konusu ile 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik" teması işlendi. Etkinlikte emniyet kemeri, yaya geçidi ve güvenli oyun alanlarının önemi uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitim sonunda öğrencilere bilgilendirme broşürü dağıtıldı.



