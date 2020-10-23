HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Jandarma’dan İstanbul Havalimanı Camii’nde korona virüs denetimi

Jandarma’dan İstanbul Havalimanı Camii’nde korona virüs denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 14:27 | Son Güncelleme

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler İstanbul Havalimanı Camii’sinde Cuma Namazı öncesi korona virüs denetimi gerçekleştirdi.İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen korona virüs salgını ek tedbirleri konulu genelgesi kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Cuma Namazı’nda cami ve mescitlerde denetimde bulundu.İstanbul Havalimanı Camii’sinde denetimlerde bulunan ekipler İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uyulup uyulmadığını kontrol etti.Maskesi olmayanlara maske dağıtıldıEkipler denetimlerde fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla “Sağlımız İçin Hepimiz İçin” sloganıyla cami ve mescitlere girişlerde vatandaşların kendi seccadelerini getirip getirmediklerine, maske kullanmalarına ve belirlenen alanlarda namaz kılınıp kılınmadığına bakıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler İstanbul Havalimanı Camii’sinde Cuma Namazı öncesi korona virüs denetimi gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen korona virüs salgını ek tedbirleri konulu genelgesi kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Cuma Namazı’nda cami ve mescitlerde denetimde bulundu.
İstanbul Havalimanı Camii’sinde denetimlerde bulunan ekipler İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Maskesi olmayanlara maske dağıtıldı
Ekipler denetimlerde fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla “Sağlımız İçin Hepimiz İçin” sloganıyla cami ve mescitlere girişlerde vatandaşların kendi seccadelerini getirip getirmediklerine, maske kullanmalarına ve belirlenen alanlarda namaz kılınıp kılınmadığına bakıldı. Denetimlerde Jandarma Asayiş Timleri, Jandarma Trafik Timleri ile Motorlu Jandarma Asayiş Timleri görev aldı. Görevliler cami girişinde vatandaşları uyarırken maskesi olmayan veya değiştirmek isteyenlere maske dağıtıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay İlk bakışta ne gördünüz? Şoke eden detay
Düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybettiDüşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti
Yüz yüze eğitim haftada kaç gün olacak?Yüz yüze eğitim haftada kaç gün olacak?
1/
En Çok Okunan Haberler
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Meclis'te kritik mesai! 30 madde kabul edildi
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
İstanbul'da düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti
Düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti
Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da deprem
Esenyurt'ta korkunç olay! Hediye ettiği bisikleti geri istedi, komşusu tarafından kalbinden bıçaklandı
Esenyurt'ta korkunç olay! Hediye ettiği bisikleti geri istedi, komşusu tarafından kalbinden bıçaklandı
Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye artık iki mevsimli bir ülke oluyor
Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye artık iki mevsimli bir ülke oluyor
Türkiye'nin konuştuğu Melek cinayetinde yeni gelişme: Azmettirici eski sevgili 3 kimlikli çıktı
Türkiye'nin konuştuğu Melek cinayetinde yeni gelişme: Azmettirici eski sevgili 3 kimlikli çıktı
Başkan Böcek'in enfeksiyon bulguları devam ediyor
Başkan Böcek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.