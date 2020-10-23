Jandarma’dan İstanbul Havalimanı Camii’nde korona virüs denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler İstanbul Havalimanı Camii’sinde Cuma Namazı öncesi korona virüs denetimi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine gönderilen korona virüs salgını ek tedbirleri konulu genelgesi kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Cuma Namazı’nda cami ve mescitlerde denetimde bulundu.

İstanbul Havalimanı Camii’sinde denetimlerde bulunan ekipler İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Maskesi olmayanlara maske dağıtıldı

Ekipler denetimlerde fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla “Sağlımız İçin Hepimiz İçin” sloganıyla cami ve mescitlere girişlerde vatandaşların kendi seccadelerini getirip getirmediklerine, maske kullanmalarına ve belirlenen alanlarda namaz kılınıp kılınmadığına bakıldı. Denetimlerde Jandarma Asayiş Timleri, Jandarma Trafik Timleri ile Motorlu Jandarma Asayiş Timleri görev aldı. Görevliler cami girişinde vatandaşları uyarırken maskesi olmayan veya değiştirmek isteyenlere maske dağıtıldı.

