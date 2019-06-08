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JANDARMADAN İSTANBUL TRAFİĞİNE HAVADAN DENETİM

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 17:56 | Son Güncelleme

  İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bayram tatili dönüşü kent trafiğini havadan denetledi.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - İlkay Dikici - Cemal Yurttaş, İSTANBUL(DHA)
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bayram tatili dönüşü kent trafiğini havadan denetledi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bayram dönüşünde çalışmalarını sürdürdü. Maslak'ta bulunan İl Jandarma Komutanlığı'ndan havalanan Sikorsky S-70 tipi helikopter ile Çekmeköy Riva'da yapılan Jandarma asayiş uygulama noktası ve genel kent trafiği havadan denetlendi. Jandarma trafik timleri, jandarma asayiş timleri ile motorlu asayiş timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, mobil plaka tanıma sistemli araç drone, takbul gözlük, karekod cihazı ve jandarma köpek unsurları görev aldı.

Görüntü dökümü
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-Helikopterin gelişi
-Helikopterin havalanışı
-Helikopter içinden genel ve detaylar
-Helikopterden yapılan denetim çekimleri

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