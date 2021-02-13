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Jandarmadan itfaiye merdiveniyle kumar baskını

13.02.2021 11:08 | Son Güncelleme:
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Antalya’da bir evde kumar oynandığı ihbarını alan jandarma, kapı açılmayınca itfaiye merdiveniyle çatıdan girdiği evde 2’si kadın 30 kişiyi kumar oynarken yakaladı.Kaş ilçesi Kınık Mahallesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı, 15’ici JASAT Tim K.lığı ve istihbarat unsurları tarafından operasyon yapıldı.

Antalya’da bir evde kumar oynandığı ihbarını alan jandarma, kapı açılmayınca itfaiye merdiveniyle çatıdan girdiği evde 2’si kadın 30 kişiyi kumar oynarken yakaladı.
Kaş ilçesi Kınık Mahallesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı, 15’ici JASAT Tim K.lığı ve istihbarat unsurları tarafından operasyon yapıldı. Alınan izinle evde arama yapmak isteyen jandarmaya içerdekiler tarafından kapı açılmayınca itfaiye ekibinden yardım istendi. Jandarma itfaiye merdiveniyle çıktığı binanın çatısından eve girerek kumarcılara suçüstü yaptı.
Ev içerisinde kumar oynadıkları tespit edilen 2’si kadın toplam 30 şahsa kumar oynadıkları ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için kişi başı 4 bin 805 liradan toplam 144bin 150 İdari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan arama neticesinde ele geçirilen 1 adet kuru sıkı diye tabir edilen tabanca ile ilgili yer temin eden R.Ç isimli şahsa bin 730 TL para cezası uygulanırken, kumar oynayan şahıslar üzerlerinde yapılan aramada toplam 6 bin 780 TL para , 6 adet Volki-Tolki telsiz ve 64 deste iskambil kağıdı ele geçirildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan R.Ç hakkında işlem başlatıldı.

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