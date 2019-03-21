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Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 09:35 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, deposunda faturasız motorin bulundurduğu belirlenen akaryakıt istasyonuna yasal işlem yapıldı.

Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, deposunda faturasız motorin bulundurduğu belirlenen akaryakıt istasyonuna yasal işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki bir istasyonda kaçak akaryakıt satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İstasyona operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları araştırmada yer altı tankında faturasız 205 bin 882 litre motorin konulduğu tespit edildi.
Jandarma tarafından akaryakıt istasyonuna işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu

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