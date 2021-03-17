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Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu: 9 gözaltı

17.03.2021 18:04 | Son Güncelleme:
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 9 kişiyi gözaltına aldı.Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şereflikoçhisar ilçesinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 9 kişiyi gözaltına aldı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şereflikoçhisar ilçesinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. 12 Aralık 2020 ve 11 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 75 bin 256 kilogram kaçak akaryakıt, bin 500 kilogram asit, 3 adet santrifüj ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen A.K., İ.A., R.A., Ö.A., Ö.U., H.A., S.B., Ö.S., K.Ü. ve E.A. adlı şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 33 adet fişek ele geçirildi. Bulunan malzemelere el konulurken, Ö.S. adlı şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan Sincan Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda tutuklu olduğu tespit edildi. Diğer 9 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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