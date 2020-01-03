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  4. Jandarmadan kaçak alkol operasyonu

Jandarmadan kaçak alkol operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 16:15 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Kavaklıdere Mahallesi’nde bir ikamete yaptığı operasyonda 60 litre kaçak rakı ile 700 litre kaçak şarap ele geçirdi.Manisa’nın Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi’nde bugün S.Y.

Jandarmadan kaçak alkol operasyonu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Kavaklıdere Mahallesi’nde bir ikamete yaptığı operasyonda 60 litre kaçak rakı ile 700 litre kaçak şarap ele geçirdi.
Manisa’nın Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi’nde bugün S.Y. (46) isimli şahsın ikamet adresinde kaçak alkol üretip sattığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri alınan arama kararı sonrası şahsın ikametgahında ve eklentilerinde yapılan aramada kaçak olarak üretilen 60 litre rakı ve 700 litre şarap ele geçirildi. Malzemeler olay yerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü nezaretinde imha edilirken şüpheli S.Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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