Jandarmadan kaçak alkol ve tütün denetimi

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, Türkiye genelinde 14 bin 321 jandarma personelinin katılımıyla yapılan kaçak alkol ve tütün denetimleri kapsamında 391 litre alkollü içki, bin 380 paket kaçak sigara, 7 bin 700 içi doldurulmuş makaron, 7 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 30 sahte bandrol, 4 tabanca, bir av tüfeği ile 8 fişek ele geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, alkol kaçakçılığına engel olunması, genel sağlık ve genel ahlakın korunması maksadıyla eş zamanlı olarak ülke genelinde, dün 10.00-15.00 saatleri arasında kaçak/sahte alkol ve tütün denetimleri yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan, kaçak ve mevzuata aykırı alkollü içecek satışı yapan tekel bayi, büfe, bakkal ve umuma açık eğlence mekanları gibi isimler altında faaliyet gösteren iş yerlerinde yapılan denetimlerde, asayiş, trafik, KOM, istihbarat ve komando timleri olmak üzere 14 bin 321 personel ile 125 dedektör köpek görev yaptı. 11 bin 354 iş yerinde eş zamanlı yapılan denetimlerde kayıp olarak aranan 3 kişi bulunurken, çeşitli suçlardan aranan 287 şüpheli de yakalandı.

Gözaltına alınan kişilerden 13'ü tutuklanırken, 112 kişi ve 31 iş yerine 146 bin 403 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde bin 380 paket kaçak sigara, 7 bin 700 içi doldurulmuş makaron, 7 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 391 litre alkollü içki, 30 sahte bandrol, 4 tabanca, 1 av tüfeği ile 8 fişek ele geçirildi.

