Jandarma’dan kaçak içki operasyonu

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 156 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Ankara’dan Çorum’a kaçak-sahte içki getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine harekete geçen KOM ve İlçe Jandarma ekipleri, Oğuzlar yol ayrımında iki ayrı aracı durdu. Jandarma ekiplerinin O.P. adlı şahsın kullandığı otomobilde yaptığı aramada farklı ebatlarda 144 şişe kaçak/sahte rakı, A.P. ve D.G. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada ise 7 şişe kaçak/sahte votka, 5 şişe kaçak/sahte rakı olmak üzere toplam 156 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Ele geçirilen içkilerin GİB BUİS cihazı ile yapılan kontrolü neticesinde bandrollerinin sahte olduğu tespit edildi.

