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Jandarmadan kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 11:49 | Son Güncelleme

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’nca, kaçakçılıkla mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlarda 105 litre kaçak içki ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Erzurum’un Uzundere ilçesinde icra edilen kontrollerde Artvin ilinden Erzurum ili istikametine gitmekte olan 2 şüpheli şahsın içerisinde bulundukları aracın bagaj kısmında 4 adet valiz içerisinde 105 (şişe) litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.Şüpheliler adli makamlara sevk edilirken olayla ilgili incelemenin devam ettiğini belirtildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’nca, kaçakçılıkla mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlarda 105 litre kaçak içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum’un Uzundere ilçesinde icra edilen kontrollerde Artvin ilinden Erzurum ili istikametine gitmekte olan 2 şüpheli şahsın içerisinde bulundukları aracın bagaj kısmında 4 adet valiz içerisinde 105 (şişe) litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.
Şüpheliler adli makamlara sevk edilirken olayla ilgili incelemenin devam ettiğini belirtildi.

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