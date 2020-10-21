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Jandarma’dan kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 13:19 | Son Güncelleme

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 8 bin 840 litre kaçak içki ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığınca, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan kaçak içki ile mücadele yönelik çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda Laçin ilçesine bağlı Gökgözler köyünde düzenlenen operasyonda kaçak/sahte alkollü içki imal edildiği tespit edilen iki ayrı şüpheliye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 8 bin 820 litre fermente içki (şarap), 20 litre distile içki (rakı), 2,8 kilo anason, 1 adet distilasyon sistemi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 8 bin 840 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan kaçak içki ile mücadele yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Laçin ilçesine bağlı Gökgözler köyünde düzenlenen operasyonda kaçak/sahte alkollü içki imal edildiği tespit edilen iki ayrı şüpheliye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 8 bin 820 litre fermente içki (şarap), 20 litre distile içki (rakı), 2,8 kilo anason, 1 adet distilasyon sistemi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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