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Jandarmadan sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 11:55 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda satışa hazır çok sayıda sahte içki ele geçirilirken konuyla alakalı 2 kişi gözaltına alındı.Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan kaçak ve sahte içki ile mücadele yönelik çalışmalar sürüyor.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda satışa hazır çok sayıda sahte içki ele geçirilirken konuyla alakalı 2 kişi gözaltına alındı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan kaçak ve sahte içki ile mücadele yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Hendek İlçe jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve KOM şube ekipleri kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı bilgisine ulaşarak iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. İ.Ö ve M.E. isimli şahısların ikamet ettiği evlerde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda çok sayıda satışa hazır sahte içki ele geçirilirken konuyla alakalı İ.Ö ve M.E. gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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