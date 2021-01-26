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Jandarmadan kaçak içki üretimine baskın

26.01.2021 21:29 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir kişinin kaçak içki imal ettiği bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bir kısmı şişelenmiş bir kısmı da variller içerisinde yaklaşık 900 litre şarap ele geçirdi.Ergene’nin Velimeşe Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede çalışan B.K.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir kişinin kaçak içki imal ettiği bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bir kısmı şişelenmiş bir kısmı da variller içerisinde yaklaşık 900 litre şarap ele geçirdi.

Ergene’nin Velimeşe Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede çalışan B.K. adlı kişinin işletmede kendisine ait odada şarap imal ettiği bilgisini alan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mahkemeden alınan arama kararına istinaden söz konusu işletmede B.K.’ye ait odada arama yaptı. Yapılan aramalarda bir kısmı şişelere doldurulmuş vaziyette bir kısmı ise variller içerisinde yaklaşık 900 litre şarap ele geçirildi. Kaçak içkilere el koyan jandarma ekipleri B.K. adlı şüpheliyi ise adli işlem yapmak üzere gözaltına aldı.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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