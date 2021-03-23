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Jandarmadan kaçak kazı yapanlara suç üstü

23.03.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’un Pasinler İlçesinde kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gece yarısı 02.00 sıralarında Esendere mahallesi Tekmetaş mevkiinde kaçak kazı yaptıkları esnada 4 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Jandarmadan kaçak kazı yapanlara suç üstü

Erzurum’un Pasinler İlçesinde kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gece yarısı 02.00 sıralarında Esendere mahallesi Tekmetaş mevkiinde kaçak kazı yaptıkları esnada 4 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Yapılan operasyonda olayla bağlantılı 4 şüpheli şahıs daha tespit edilerek toplamda 8 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Olayda kullanılan 1 adet Jeneratör, 1 Adet Vinç, 1 Adet Hilti, kazma, kürek, kova gibi kazı malzemelerine el konuldu.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde kültürel ve tarihi mirasın korunmasına yönelik, kaçak kazı olayları ile mücadeleye aralıksız devam edileceği belirtildi.

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