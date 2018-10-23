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Jandarmadan kaçak kazı yapanlara suçüstü: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 21:19 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde jandarma, kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

Jandarmadan kaçak kazı yapanlara suçüstü: 5 gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde jandarma, kaçak kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. AFAD, kaçak kazı yapılan tünelde incelemede bulunurken, şüphelilerin kuyu içerisinde nefes almak için hava borusu döşemesi ise dikkat çekti.
Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı operasyonda, Akçasu Köyü Bostandüzü mevkiinde 5 şüpheliyi kaçak kazı yaparken yakaladı. Jandarma ekipleri, 15 metre derinlikte açılan kuyuda inceleme yapmak için AFAD’tan destek istedi. AFAD ekibi kuyuya girerek içeride başka kimse olup olmadığını kontrol etti. Kazıda kullanılan malzemeler de dışarı çıkartıldı. Tarihi eser aradıkları öğrenilen şüphelilerin kuyu içerisine oksijen vermesi için hava borusu döşemesi dikkat çekti.
Jandarma, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Jandarmadan kaçak kazı yapanlara suçüstü: 5 gözaltıJandarmadan kaçak kazı yapanlara suçüstü: 5 gözaltıJandarmadan kaçak kazı yapanlara suçüstü: 5 gözaltı

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