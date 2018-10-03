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Jandarmadan kaçak şarap operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 13:56 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Çal ve Bekilli ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçak üretildiği belirlenen 2 bin 610 litre şarap ele geçirildi, 3 kişi hakkında tutanak tutuldu.

Jandarmadan kaçak şarap operasyonu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çal ve Bekilli ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçak üretildiği belirlenen 2 bin 610 litre şarap ele geçirildi, 3 kişi hakkında tutanak tutuldu.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbarat çalışmasıyla, Çal ilçesinde kaçak üretilen şarapların sevkiyatının yapılacağını belirledi. Harekete geçen jandarma, 1 Ekim günü, ilçede bir otomobili durdurup, arama yaptı. Aramada, 110 litre kaçak şarap ele geçirildi. Sürücüsünün ifadesinden, şarapları Bekilli ilçesindeki, kaçak şarap üretimi yapan bir işletmeden aldığı saptandı. Jandarma aynı gün işletmeye de operasyon düzenledi. Burada bir kamyona yüklenen çeşitli büyüklüklerdeki varil, bidon, pet ve cam şişeler içerisinde toplam 2,5 ton kaçak şarap ele geçirildi. Her iki operasyonda gözaltına alınan 3 kişi hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.

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