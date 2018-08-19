JANDARMADAN KAÇAK SİGARA OPERASYONU

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda sanayi tipi ütü masası ve elektrik trafolarının içine zulalanmış binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Ş.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.D.'nin yurda yasadışı yollarla soktuğu kaçak sigaraları İstanbul genelinde irtibatlı olduğu kişilere satacağı bilgisini aldı. Ekipler, yapılan inceleme ve fiziki takip neticesinde Ş.D.'nin kaçak sigaraları Gaziantep'te irtibatlı olduğu kişiler aracılığıyla kargo ile getireceği tespit etti. Sigaraların İstanbul'a ulaşmasının ardından jandarma operasyon için düğmeye bastı. Kargodan mallarını teslim alan şüpheli Ş.D.'nin sigaraları sakladığı depoya baskın düzenleyen Jandarma ekipleri, sanayi tipi ütü masalarının ve elektrik trafolarının içine zulalanmış vaziyette binlerce paket bandrolsüz kaçak sigarayı ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen Ş.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen kaçak sigaralardan görüntü

-Operasyondan görüntü

-Masadan ve elektirik trafolarından çıkan sigaralardan görüntü

-Genel ve detaylar

