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Jandarmadan kaçan defineci, ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 22:55 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, define için kaçak kazı yaparken jandarma devriyesini görüp, dağlık alanda kaçan iki kişiden birinin cesedi, 1 gün sonra 40 metrelik uçurumun dibinde bulundu.

Jandarmadan kaçan defineci, ölü bulundu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, define için kaçak kazı yaparken jandarma devriyesini görüp, dağlık alanda kaçan iki kişiden birinin cesedi, 1 gün sonra 40 metrelik uçurumun dibinde bulundu.
Olay, dün gece saatlerinde Bekirler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Bayrak (46) ile ismi henüz öğrenilemeyen bir arkadaşı define aramak için Bekirler Mahallesi'nde kaçak kazı yapmaya başladı. Bu sırada bölgede gezen jandarma devriyesini gören Bayrak ve arkadaşı jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayıp, dağlık alanda kaçmaya başladı. Karanlıktan faydalanan Bayrak ve arkadaşı kısa sürede gözden kayboldu.
AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNUNCA DÜŞTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Dağlık alanda jandarmadan kaçan Bayrak'ın eve dönmemesi üzerine ailesi bugün jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bayrak'ın gece kaçarken düşmüş olabileceği değerlendirilince İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) haber verildi. Jandarma ve AFAD ekipleri, ceset arama köpeğiyle birlikte kaçak kazı yapılan bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan arama çalışmasında 40 metrelik uçurumun dibinde Ayhan Bayrak'ın cesedi bulundu. Yapılan incelemede Bayrak'ın 40 metre yükseklikten düşerek öldüğü tespit edildi. Bayrak'ın cesedi otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Jandarma ekipleri kaçan diğer kişiyi arıyor.

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