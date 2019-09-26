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Jandarmadan kaçan şahıs çatıya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 15:29 | Son Güncelleme

Antalya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği baskında kaçarak inşaat halindeki binanın çatısına çıkan şahıs yoğun uğraşlar sonucu intihardan vazgeçirildi.Antalya’nın Serik ilçesinde aranma kaydı bulunan M.K isimli şahsın kaldığı binaya jandarma ekipleri tarafından baskın düzenledi.

Jandarmadan kaçan şahıs çatıya çıktı

Antalya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği baskında kaçarak inşaat halindeki binanın çatısına çıkan şahıs yoğun uğraşlar sonucu intihardan vazgeçirildi.
Antalya’nın Serik ilçesinde aranma kaydı bulunan M.K isimli şahsın kaldığı binaya jandarma ekipleri tarafından baskın düzenledi. 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı. Baskından kaçarak yan taraftaki inşaata giren M.K. çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın alt tarafından hava yastığı açtı. Emniyet güçlerinin yaklaşık 2 saatlik çabası sonrası M.K. ikna edilerek inşattan indirildi ve gözaltına alındı.

Jandarmadan kaçan şahıs çatıya çıktı

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