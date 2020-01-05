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  4. Jandarmadan kaçarken çamura saplandılar...Araçtan uyuşturucu çıktı

Jandarmadan kaçarken çamura saplandılar...Araçtan uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 15:00 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde devriye sırasında jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan araçtaki şahıslar, bir tarlada çamura saplanınca yakalandı.

Jandarmadan kaçarken çamura saplandılar...Araçtan uyuşturucu çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde devriye sırasında jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan araçtaki şahıslar, bir tarlada çamura saplanınca yakalandı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca ekiplerden kaçan şahsın ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Ekipler şahsa 5234 lira ceza kesti.
Alınan bilgiye göre, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İsaören Mahallesi’nde gece devriye görevi yaptığı sırada bir aracı durdurmak istedi. Ancak ekipleri gören araçtakiler durmayarak kaçtı. Jandarma ekipleri kaçan aracı takip etmeye devam ederken, araç çamura saplandı. Jandarma tarafından araç içerisinde bulunan D.T.(30,), S.Ç (35,), M.Y.(24,), M.K(32) isimli 4 şahıs gözaltına aldı. Araç içerisinde yapılan aramada ise 25 gram metamfetamin,1 adet poşet içerisinde 28 gram selvi uyuşturucu maddesi, 5 fişek, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 2 bin 365 TL para ele geçirildi. Ekipler aracı kullanan S.Ç’nin evinde de arama yaptı. Ancak burada her hangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadı. 4 şahıs sağlık kontrollerin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Öte yandan jandarma ekipleri yaptıkları sorgulamada sürücü S.Ç’nin ehliyetsiz olduğunu belirledi. Ekipler ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı şahsa 5 bin 234 TL para cezası kesti. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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