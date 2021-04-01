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Jandarmadan kaçarken dar yolda sıkışıp kaldılar

01.04.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da devriye görevi yapan jandarma ekibinden kaçmak isteyen şahıslar, araçlarının dar yolda sıkışması sonucu yakayı ele verdi.

Jandarmadan kaçarken dar yolda sıkışıp kaldılar

Antalya’da devriye görevi yapan jandarma ekibinden kaçmak isteyen şahıslar, araçlarının dar yolda sıkışması sonucu yakayı ele verdi. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen araç sürücüsüne 13 bin 818 TL para cezası uygulanırken, minibüs trafikten men edilerek yediemine teslim edildi.
Olay, Manavgat ilçesinde meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler, Aşağı Işıklar Mahallesi Beyyeri mevkiinde bir minibüsün park halinde olduğunu gördü. Jandarma ekiplerinin yaklaşmasıyla birlikte 07 AJD 999 plakalı minibüs kaçmaya başladı. Kısa bir kovalamacanın ardından yaklaşık 500 metre ileride minibüsün tarım arazisi içerisinde traktörler için açılan etrafı dikenli tel ile çevrili dar yolda sıkışması sonucunda araç ve içerisinde bulunan şahıslar yakalandı.
Minibüste yapılan aramada uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, av tüfeği ve tüfeğe ait fişekler ele geçirilirken, araçta bulunan S.Ö. ve S.D.’nin uyuşturucu madde kullandıkları belirlendi. S.D. hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken aracı kullandığı belirlenen S.Ö.’ye trafik ekipleri tarafından sürücü belgesiz ve uyuşturucunun etkisiyle araç kullanmak suçlarından toplam 13 bin 818 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarmadan kaçarken dar yolda sıkışıp kaldılar

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