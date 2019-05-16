Jandarmadan kaçarken kaza yapan kaçak göçmenlere köylüler saldırdı

Hatay’da sınırı kaçak yollarla geçen göçmenleri taşıyan minibüs jandarmadan kaçarken kaza yaptı.

Kaza, Altınözü ilçesi Toprakhisar Mahallesinde meydana geldi. Dün gece saatlerinde yol kontrolü yapan jandarma trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan minibüs, jandarma ekipleri tarafından takibe alındı. Toprakhisar Mahallesi meydanında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan araç sürücüsü kaçarken, kazada Suriye uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı.

Kaza sesini duyarak dışarı çıkan köylüler, önce Suriyeli göçmenlere ardından da kaza yapan minibüse saldırdı.

Jandarma ekipleri köylüleri sakinleştirmeye çalışırken, mülteciler ise jandarma karakoluna götürüldü.

