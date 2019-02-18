Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı! Yol kenarındaki menfezde yakalandı

Olay, dün gece Antalya’ya bağlı Kepez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Seydişehir-Antalya Karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve araması sırasında plakasız aracı durdurmaya çalıştı.

JANDARMA EKİPLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Sürücünün durmayarak kaçması jandarma ekipleri peşine düştü. Araç gittiği güzergahta yaşanan kovalama sırasında Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne ve Seydişehir Bölge Trafik Amirliğine de bilgi verildi. Yapılan aramalar sonucunda araç Gevrekli Mahallesinde terk edilmiş halde bulundu. Çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri araç sürücüsü Emre K.’yi (24) yol altında bulunan menfeze saklanmış olarak buldu.

İLK İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan şüpheli Emre K.’nin ilk ifadesinde, Antalya’nın Kepez ilçesinde arkadaşı Atıf Ergen’in (25) babasına ait 07 BIG 56 plakalı araçla Kepez İlçesi Baraj Mahallesinde gezmeye başladığını daha sonra araç içerisinde tartıştıkları Atıf Ergen’i karın ve sırt bölgesinden bıçakladığını itiraf etti. (İHA)



