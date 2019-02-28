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Jandarmadan kaçıp, 'hırsızlık' şüphesiyle gözaltına alındılar

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 11:27 | Son Güncelleme

KONYA'nın Taşkent ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine durdurmak istediği sürücü, aracıyla kaçmaya başladı.

Jandarmadan kaçıp, 'hırsızlık' şüphesiyle gözaltına alındılar

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Taşkent ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine durdurmak istediği sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu önü kesilen araçta; altın bilezik, saat, cep telefonu, su sayaçları, musluklar, bakır kablo ve bakır mutfak malzemeleri ele geçirildi. Araçtaki R.A. ve S.D., eşyaları çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Taşkent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 05.30 sıralarında, 2 kişinin araçla ilçede gezdiğini fark etti. Ekipler, hırsızlık yapabileceklerinden şüphelenip, aracı durdurmak istedi. Sürücü ise 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Kısa süren kovalama sonucu sürücü durduruldu. Araçta yapılan aramada; 2 kurusıkı, 49 kurusıkı fişeği, 3 el feneri, 22 ayar 4 altın bilezik, 2 altın yüzük, kol saati, 2 cep telefonu, 6 su sayacı, 7 su bataryası, 29 musluk, 400 metre bakır kablo, 46 parça bakır mutfak malzemesi, bakır ilaçlama pompası ile 34 anahtar ve pense ele geçirildi. Eşyaların çalıntı olabileceği üzerinde duran jandarma, araçtaki R.A. ve S.D.'yi gözaltına aldı.

​FOTOĞRAFLI

Jandarmadan kaçıp, 'hırsızlık' şüphesiyle gözaltına alındılar

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