HABER

Jandarmadan kaçmak isterken evin duvarına çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 14:53 | Son Güncelleme

Bursa’da devriye gezen jandarma ekiplerini gören 2 kişi otomobille kaçmak isterken bir evin duvarına çarptı.

Bursa’da devriye gezen jandarma ekiplerini gören 2 kişi otomobille kaçmak isterken bir evin duvarına çarptı. Kişilerin üzerinden uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezdiği esnada şüpheli gördüğü bir otomobili takibe aldı. Jandarmadan kaçmak isteyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince bir evin duvarına çarparak durdu. Otomobilin içindeki kişiler etkisiz hale getirildikten sonra yapılan üst aramalarında 28 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 10 bin 345 lira ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 2 kişi gözaltına alındı.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Bursa’da eski sevgili dehşetiBursa’da eski sevgili dehşeti
İlk defa hırsızın girdiği köyün hırsızlık zanlılarına ceza yağdıİlk defa hırsızın girdiği köyün hırsızlık zanlılarına ceza yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

AK Partili isim adaylıktan çekildi!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Şoke eden İlhan Mansız gerçeği!

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki havalimanında çok acı olay! Anne ve babası yıkıldı

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Vücudunun üst tarafı olmayan bir ceset kıyıya vurdu

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Korkunç detaylar raporda ortaya çıktı: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.