Jandarmadan kaçmak isterken evin duvarına çarptı

Bursa’da devriye gezen jandarma ekiplerini gören 2 kişi otomobille kaçmak isterken bir evin duvarına çarptı. Kişilerin üzerinden uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezdiği esnada şüpheli gördüğü bir otomobili takibe aldı. Jandarmadan kaçmak isteyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince bir evin duvarına çarparak durdu. Otomobilin içindeki kişiler etkisiz hale getirildikten sonra yapılan üst aramalarında 28 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 10 bin 345 lira ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 2 kişi gözaltına alındı.
Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 14'e yükseldi
'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...
Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...
Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş
'Suudi Arabistan Türkiye'yi engelledi'
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?
NYT: 'Bir kurşun' ile tehdit etti
Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum