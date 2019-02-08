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Jandarmadan kaçtıkları otomobille kaza yaptılar, kovalamaca sonucu yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 17:20 | Son Güncelleme

Bursa?da, jandarmanın ihtarına uymayarak kaçan 2 kişinin içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı.

Bursa?da, jandarmanın ihtarına uymayarak kaçan 2 kişinin içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalanırken, üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ve pare ile tabanca ele geçirildi.
Olay, Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi?nde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Bursa Jandarma Komutanlığı?na bağlı ekiplerin trafik kontrolü yaptığı sırada şüphe üzerine bir otomobil durdurulmak istendi. Ancak araçtakiler durmayarak, Kestel yönüne doğru kaçtı. Jandarma ekipleri tarafından takibe alınan otomobil bir süre sonra kaza yaptı. Otomobilden inen K.T. ve V.K., yaya olarak kaçmaya başladı. Üzerlerindeki uyuşturucu maddeyi kaçarken çevreye atan şüpheliler jandarmalar tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinden 28 gram metamfetamin, 1 adet Browning marka ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticareti sonucunda elde edildiği sanılan 10 bin 345 TL ele geçirildi. Ateşli silahlar kanuna muhalefet suçundan kayıtlarının olduğu bildirilen K.T. ve V.K. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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