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Jandarmadan kalpazanlara operasyon (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 10:55 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM - İstanbul DHA Uzun süredir haklarında yakalama kararı bulunmasına rağmen İstanbul’da sahtecilik yapmaya çalışan kalpazanlar, İstanbul İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonla yakalandı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM - İstanbul DHA

Uzun süredir haklarında yakalama kararı bulunmasına rağmen İstanbul’da sahtecilik yapmaya çalışan kalpazanlar, İstanbul İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonla yakalandı. İstanbul’da işlenen sahtecilik suçlarının büyük bir kısmında rolleri bulunan ve İparlar grubu olarak bilinen şüphelilerin paravan olarak kullandığı iş yerlerinde yapılan aramalarda binlerce sahte kimlik kartı, sahte çek ve sahte resmi evrak ele geçirildi. Grup üyesi 3 kişi ıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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