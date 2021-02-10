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Jandarma’dan ‘Kaz dövüşü’ operasyonu

10.02.2021 16:10 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kaz dövüşü yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri yaptıkları baskında 21 kişiyi yakalarken, dövüş için getirilen 14 kaza da el koydu.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kaz dövüşü yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri yaptıkları baskında 21 kişiyi yakalarken, dövüş için getirilen 14 kaza da el koydu. Şüphelilere farklı maddelerden toplamda 45 bin 444 TL cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, Kdz. Ereğli ilçesi Elmacı köyünde kaz dövüşü yapılacağı bilgisi alınması üzerine, bu sabah saatlerinde operasyon başlattı. Yapılan baskında C.G. (53-E), H.A. (58), H.B. (56), H.A. (62), H.Y. (73), R.A. (30), Y.K. (58), A.T. (56), M.A. (55), C.Y. (55), M.T. (31), Z.Y (46), S.T. (52), A.E. (60), R.A. (54), A.A. (60), Y.D. (55), M.T. (57), M.A. (63), N.Y. (54), E.E. (48) isimli toplam (21) şahsın kaz dövüşü yaptırdığı iddiası ile yakalandı. Jandarma ekipleri baskında ayrıca olay yerinde 14 adet kaza da el koydu. Yakalanan şahıslardan kaz sahipleri olduğu anlaşılan C.G. (53), H.A. (58), H.B. (56), H.A. (62) ve H.Y. (73) isimli 5 kişi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet etmekten 36 bin 477 TL, olay yerinde bulunan 21 kişiye ise sosyal mesafe kuralına uymamaktan dolayı 8 bin 967 TL olmak üzere toplamda 45 bin 444 TL idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.
Jandarma ekiplerinin olay yerinde bulunan 14 adet kazı, Doğa Koruma ve Milli Paklar ekiplerine teslim edeceği belirtildi.

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