HABER

Jandarma’dan kenevir operasyonu: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 17:45 | Son Güncelleme

Isparta’nın Senirkent ilçesinde Jandarma ekiplerinin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı kenevir yetiştirdiği tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu imal, ticaret ve teminini engellemek ve önlemek adına çalışma başlatan Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca Kasabası’nda çalışma başlattı.Kasabada operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında, 54 yaşındaki B.G.’ye ait olduğu tespit edilen ve ekimi yapılan 214 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Operasyonda yakalanan şüpheli B.G.’nin gözaltına alındığı ve gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Jandarma’dan kenevir operasyonu: 1 gözaltı

Isparta’nın Senirkent ilçesinde Jandarma ekiplerinin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı kenevir yetiştirdiği tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu imal, ticaret ve teminini engellemek ve önlemek adına çalışma başlatan Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca Kasabası’nda çalışma başlattı.
Kasabada operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında, 54 yaşındaki B.G.’ye ait olduğu tespit edilen ve ekimi yapılan 214 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan şüpheli B.G.’nin gözaltına alındığı ve gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Sayı 19'a yükseldi! Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: Sayı 19'a yükseldi!
Traktörüyle dereye yuvarlanan adam boğularak öldüTraktörüyle dereye yuvarlanan adam boğularak öldü
Avanos'ta kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstüAvanos'ta kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Erdoğan'dan sonra İmamoğlu paylaşımı! Sert sözler

Erdoğan'dan sonra İmamoğlu paylaşımı! Sert sözler

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.