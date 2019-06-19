HABER

Jandarmadan kenevir operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 21:06 | Son Güncelleme

Manisa’da jandarma tarafından bir ihbar üzerine yapılan yasadışı kenevir ekimi operasyonunda toplam 291 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 2 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine gelen bir ihbar kapsamında Manisa’nın Salihli ilçesi Durasıllı Mahallesi ile Ahmetli ilçesi Bahçecik Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında operasyona düzenlendi.

Jandarmadan kenevir operasyonu

Manisa’da jandarma tarafından bir ihbar üzerine yapılan yasadışı kenevir ekimi operasyonunda toplam 291 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 2 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine gelen bir ihbar kapsamında Manisa’nın Salihli ilçesi Durasıllı Mahallesi ile Ahmetli ilçesi Bahçecik Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında operasyona düzenlendi. Yasadışı kenevir bitkisi ekildiğinin ihbarını alan jandarma ekipleri Salihli’nin Durasıllı Mahallesi’nde 78 kök, Ahmetli’nin Bahçecik Mahallesi’nde de 213 kök olmak üzere toplam 291 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ele geçirilen kenevir bitkileri yakılarak imha edilirken, yasadışı kenevir ekimi olayıyla ilgili olarak 2 Suriye uyruklu şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Jandarmadan kenevir operasyonu

Jandarmadan kenevir operasyonu

Jandarmadan kenevir operasyonu

Jandarmadan kenevir operasyonu

Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldüDevrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Ehliyet sürücünün bisikletliye çarptığı kazada araç motor yola savruldu: 5 yaralı Ehliyet sürücünün bisikletliye çarptığı kazada araç motor yola savruldu: 5 yaralı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam talebi! İlk 6 ay yüzde 15...

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam talebi! İlk 6 ay yüzde 15...

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Akseki’de feci kaza: 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.