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Jandarmadan kent genelinde asayiş uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 13:04 | Son Güncelleme

İZMİR’de jandarma huzur ve güvenliğin sağlanması adına kent genelinde asayiş uygulamasına devam ediyor.

Jandarmadan kent genelinde asayiş uygulaması

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de jandarma huzur ve güvenliğin sağlanması adına kent genelinde asayiş uygulamasına devam ediyor. Uygulamalarda farklı suçlardan 13 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında 8 bin 136 kişinin kimlik sorgusu (GBT) yapıldı. Sorgu sırasında farklı suçlardan aranan 13 kişi yakalandı. Seferihisar’da baz istasyonundan hırsızlık yapan 3 şüpheli, Torbalı’da FETÖ’den aranan 1 kişi, Tire’de uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi, Bergama’da hayvan hırsızlığı yapan 2 kişi, Foça’da kaçakçılık kanununa muhalefet eden 1 kişi, Menderes’te yoklama kaçağı 1 kişi, Kınık’ta 1 düzensiz göçmen, Dikili’de tehdit suçundan aranan 1 kişi ile Güzelbahçe’de ruhsatsız tüfekle 1 kişi gözaltına alındı. Uygulama kapsamında 54 bin 274 lira da cezai işlem uygulandı.

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Jandarmadan kent genelinde asayiş uygulaması

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