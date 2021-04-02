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Jandarmadan kırsalda korona denetimi

02.04.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüm dünyada etkili olan korona virüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlere yönelik denetimlerini kırsal mahallelerde aralıksız sürdürüyor.Nüfusa oranla vaka sayısında Türkiye’de ilk sırada yer alan Samsun’da normalleşme adımları kapsamında virüsü kontrol altına almak adına tedbirler üst seviyeye çıkartıldı.

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Samsun Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüm dünyada etkili olan korona virüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlere yönelik denetimlerini kırsal mahallelerde aralıksız sürdürüyor.
Nüfusa oranla vaka sayısında Türkiye’de ilk sırada yer alan Samsun’da normalleşme adımları kapsamında virüsü kontrol altına almak adına tedbirler üst seviyeye çıkartıldı. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüm dünyada etkili olan korona virüse karşı alınan önlemlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Kırsal bölgede jandarma ekipleri, araçlarda ve mahallelerde korona virüsü tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediliyor. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde filyasyon çalışmaları yapıyor. Mahalleleri de kontrol eden ekipler, duyuru yaparak maske, mesafe ve hijyen uyarısı yapıyor. Evleri de denetleyen ekipler, pozitif ve temaslı kişilerin alınan tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Yol kontrol noktasında yapılan denetimlerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ederek vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor.

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