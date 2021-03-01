HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Jandarmadan kısıtlamayı ihlal edenlere ceza

Jandarmadan kısıtlamayı ihlal edenlere ceza

01.03.2021 14:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Jandarmadan kısıtlamayı ihlal edenlere ceza

Zonguldak’ta korona virüs denetimleri kapsamında 22-28 Şubat tarihleri arasında il genelinde denetim gerçekleştirdi.Zonguldak’ta korona virüs denetimleri kapsamında görevli ekipler tarafından il genelinde denetim yapıldı.

Zonguldak’ta korona virüs denetimleri kapsamında 22-28 Şubat tarihleri arasında il genelinde denetim gerçekleştirdi.
Zonguldak’ta korona virüs denetimleri kapsamında görevli ekipler tarafından il genelinde denetim yapıldı. 22-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 59 bin 666 şahıs sorgulandı. Hakkında yakalama kararı bulunan 119 şahıs yakalandı. Uygulama noktalarında ise yapılan denetimlerde 55 bin 337 araç sorgulanarak, yakalama kaydı bulunan 43 aranan araç yakalandı. Ayrıca Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 41 kişiye, maske kuralını ihlal eden 26 kişiye ve Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 27 kişiye işlem yapıldı.

Jandarmadan kısıtlamayı ihlal edenlere ceza

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın! Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın!
'Bedava aşı' iddialarıyla ilgili firmadan açıklama'Bedava aşı' iddialarıyla ilgili firmadan açıklama
Pegasus çağrı merkezine nasıl ulaşılır?Pegasus çağrı merkezine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Eski eşi önünü kesti, sonrası vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Eski eşi önünü kesti, sonrası vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

5 ilde normalleşme heyecanı, 25 ilde umutlu bekleyiş

5 ilde normalleşme heyecanı, 25 ilde umutlu bekleyiş

Meteoroloji'den uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Kredilerle ilgili önemli düzenleme! Banka kabul etmek zorunda olacak

Kredilerle ilgili önemli düzenleme! Banka kabul etmek zorunda olacak

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Diğer Haberler

Trabzon’da heyecanlandıran keşif! 'Bu kadarını tahmin etmezdim'

Heyecanlandıran keşif! 'Bu kadarını tahmin etmezdim'

Son Dakika: 'Bedava aşı' iddialarının ardından Keymen İlaç'tan koronavirüs aşısı açıklaması

'Bedava aşı' iddialarıyla ilgili firmadan açıklama

İSKİ su kesintisi 1 Mart 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 1 Mart İSKİ su kesintisi listesi!

Çiğ köfte 'acılı' diye çalışanı dövmüştü! Savunması 'pes' dedirtti: İstediğimi döverim, istediğime söverim

Çiğ köfte 'acılı' diye çalışanı dövmüştü! Savunması 'pes' dedirtti

Tokkal ailesi vahşetiyle ilgili yeni detay: Katil eve inşaat işçisi kılığında gelmiş

Tokkal ailesi katliamında yeni detay! Cani eve böyle gelmiş

İstanbul'un gizli kalmış yeri: Balık müzesi... 52 yıl önceki balık bile var

Yıllardır İstanbul'da ama bilen çok az: İşte balık müzesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.