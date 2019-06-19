Jandarma Genel Komutanlığından, bir askere dayak atıldığına ve kötü muamele yapıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, bir jandarma erinin görevli olduğu birlikteki üst devrelerinden ve komutanlarından kötü muamele gördüğüne ilişkin "Askere Dayak İddiasına Soruşturma", "Kışlada Feci Dayak" ve benzeri başlıklarla haberler yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, haberlerde adı geçen erin, çarşı izninde iki arkadaşıyla alkol aldığı ve saat 17.00 sıralarında birliğine alkollü olarak dönüş yaptığı, nizamiyedeki kontrol esnasında durumun nöbetçi personel tarafından fark edilmesi üzerine gerekli disiplin işlemlerinin başlatıldığı ve bu kapsamda hastanede yapılan alkol muayenesinde 1,36 promil alkollü olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Alkol muayenesi sonrası birliğine getirilen erlerin kontrollü olarak koğuşlara götürüldüğü esnada adı geçen erin, diğer erbaş ve erlere küfür ederek, kendisini duvara ve dolaplara vurmak suretiyle kendisine zarar vermeye başladığı dile getirilen açıklamada, nöbetçi heyeti tarafından derhal olaya müdahale edildiği ve sinir krizi geçirdiği değerlendirilen alkollü erin tekrar hastaneye sevk edilerek yedi gün istirahat verildiği bildirildi.