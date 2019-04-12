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Jandarmadan köy çocuklarına dedektör köpek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 14:43 | Son Güncelleme

Muş'ta Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ekipler, köy çocukları için dedektör köpeklerle gösteri yaptı

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy çocukları için dedektör köpeklerle gösteri gerçekleştirdi.

Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığına davet edilen Taşoluk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ve eşi Nalan Baykal ile fidanları toprakla buluşturdu.

Komutan ve öğrenciler, "180. yılda 180 bin ağaç" sloganı çerçevesinde kışlanın yeşil alanına diktikleri ağaçlara, can suyu verdi.

Çocuklar, komutanlar için "Tohumlar fidana, fidanlar ağaca" şarkısını seslendirdi.

Komutanlar, daha sonra zırhlı araçlara binen köy çocuklarına, araçlar hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte İl Jandarma Komutanlığındaki bomba ile uyuşturucu arama köpekleri, senaryo gereği araca bırakılan silah ve çantadaki uyuşturucuyu buldu.

İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, burada yaptığı konuşmada, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yıl boyunca birçok etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

Jandarmanın her zaman çocukların hizmetinde olduğunu belirten Baykal, "İnşallah ülkemizde huzurlu ve mutlu günlere ulaşmaya hızla devam edeceğiz. Burada öğrencilerimizle ağaç diktik, köpeklerimizin gösterileri oldu. Personelimiz zırhlı araçlara binen çocuklara aracı tanıttı." dedi.

Taşoluk İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Muhterem Özden ise çocukların jandarmayı görmeleri ve tanımalarının anlamlı olduğunu ifade etti.

Öğrenci Kerem Temel de jandarmayı çok sevdiğini anlatarak, "Özellikle köpek gösterisi inanılmazdı. Köpekler arabadaki silahı ve çantanın içindeki uyuşturucuyu buldu." diye konuştu.

Etkinlikte öğrencilere yemek ikram edildi.

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