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Jandarmadan köy ve yayla yollarında sıkı denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 11:20 | Son Güncelleme

Giresun İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri yayla ve köy yollarında güvenlik ve tedbirleri en üst seviyeye çıkaracak eş zamanlı uygulamalar yaptı.

Giresun İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri yayla ve köy yollarında güvenlik ve tedbirleri en üst seviyeye çıkaracak eş zamanlı uygulamalar yaptı. Yapılan uygulamalarda aranan 4 şahıs yakalanırken, 698 araç kontrol edilerek 15 bin lira ceza kesildi.
Giresun İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Giresun genelinde Jandarma Trafik Timleri ve Asayiş Ekiplerinin katılımıyla farklı noktalarda eş zamanlı olarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı yayla ve köy yollarında trafik kontrolleri yapıldı. Uygulamalarda özellikle trafik kazalarının yoğun olduğu yol güzergahlarda alkollü araç kullanımını engellemek ve algılanan yakalanma riski duygusunu sürekli canlı tutmak amaçlanmıştır. Yapılan denetimlerde toplam 698 araç ve sürücü kontrol edilmiş 15 bin 93 TL cezai işlem uygulanmıştır. Alkollü araç kullanan 10 sürücüye işlem yapılarak sürücü belgeleri geri alınmış, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek sucundan adliyeye sevk edilmişlerdir. Ayrıca yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 4 şahısta yakalanmış adliyeye sevk edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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